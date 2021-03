Samsung Galaxy A52, A52 5G ed A72 ufficiali: l’innovazione diventa più accessibile

Cercare di portare le innovazioni del segmento rappresentato dagli smartphone premium in una categoria di prezzo e di mercato inferiore: è da sempre questo lo slogan per eccellenza della A series di Samsung, una famiglia di prodotti che ormai potremmo definire come storica all’interno del mondo smartphone.

A questo però, negli ultimi anni, si è aggiunto il desiderio da parte di Samsung di definire la gamma A come quella dedicata ai creativi ed a coloro in cerca sempre di nuove esperienze e di ispirazione. Scopriamo come questi elementi si fondono nei nuovi Galaxy A52, A52 5G ed A72, svelati dall’azienda proprio negli ultimi minuti.

Tre nuovi smartphone eleganti

Sono dunque tre i nuovi smartphone portabandiera della A series in questo inizio 2021. Si tratta di:

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A72

Tanti gli elementi in comune, passando per il design ricercato e la costruzione fino ad arrivare alle camere, per una proposta per la fascia media che fa appunto dell’eleganza uno dei suoi cardini portanti. Il tutto unito alla solita ottima tradizione Samsung per quanto riguarda i pannelli, tutti ovviamente OLED e con refresh rate dinamici aumentati rispetto allo standard 60Hz, con un attenzione particolare al comparto fotocamere, che vede protagonista per tutti i modelli presentati oggi il sensore principale da 64MP inserito in un setup dotato di quattro focali.

Display, la solita certezza Samsung

Se come abbiamo detto ad inizio articolo, l’obiettivo primordiale della A series era quello di portare le feature dei top di gamma anche a fasce di prezzo più accessibili, non si può non partire citando i display di questi nuovi Galaxy A52, A52 5G ed A72. Fa da padrona ovviamente la tecnologia OLED (tutti gli smartphone non hanno display curvo ma piatto e vantano un design Infinity-O per la fotocamera frontale), con un dettaglio molto importante dedicato al refresh rate dinamico.

A52 ed A72 infatti possono contare su un valore aumentato a 90Hz, mentre A52 5G si spinge ancora oltre, toccando i 120Hz, proprio come nel caso del flagshp S21 Ultra. Menzioni dedicata agli 800 nit massimi raggiungibili dai pannelli di questi nuovi smartphone, un dato che dovrebbe garantirvi un’ottima visualizzazione in qualsiasi contesto.

Fotocamere, a voi la scelta

Tanta l’attenzione di Samsung per il comparto fotocamera di questa A series. Come detto oltre alla fotocamera principale da 64MP, presente in tutti e tre gli smartphone, menzione d’onore va fatta secondo me su due aspetti fondamentali:

Software fotografico Samsung con AI dedicata Ottica con OIS

Questi due elementi combinati insieme infatti, fanno si che dall’unione di un hardware potente ed un software studiato ad hoc, l’utente possa beneficiare di una resa fotografica e video (fino a 4K) che finora erano state relegate al segmento flagship del mercato. Modalità notte, gestione dei settaggi dinamici di illuminazione per migliorare le scene e filtri in collaborazione con Snapchat sono solo alcuni elementi software che renderanno gli scatti di questi nuovi smartphone unici nel loro segmento di prezzo.

Batterie

Nessun ottimo display però, così come nessuna super fotocamera, sarebbe nulla in uno smartphone senza un’ottima durata della batteria. In Samsung questo lo sanno bene e pertanto i mAh in questi nuovi smartphone della serie A non mancano. Più nel dettaglio troviamo:

4500mAh per A52 ed A52 5G

5000mAh per A72

Se i dati di mAh non fossero sufficienti da soli per farvi stare tranquilli, sappiate che con questi nuovi smartphone anche la tecnologia di ricarica rapida viene sdoganata dal segmento premium. Tutti i nuovi device infatti potranno contare sul supporto alla ricarica a 25W.

One UI 3

Analizzate in parte quelle che sono le peculiarità hardware di questi nuovi smartphone, importante menzione è da dedicare al software. Troviamo infatti pre caricata a bordo l’interfaccia proprietaria One UI 3.0, in grado di far aprire all’utente tutte le porte del vastissimo ecosistema Samsung.

Sia infatti che si parli di sicurezza, con 4 anni di supporto ed aggiornamenti garantiti uniti anche al sistema di sicurezza proprietario Knox, sia che si voglia estendere le potenzialità del proprio smartphone tramite accessori dedicati come i nuovissimi Smartag o le Galaxy Buds Pro, i nuovi Galaxy A possono essere definiti i perfetti apripista per un ecosistema sempre più vasto ed in continua evoluzione, in grado di integrarsi perfettamente con le esigenze degli utenti.

Curiosità

Sono tuttavia davvero tante le caratteristiche interessanti di questi nuovi smartphone Samsung, in grado di garantirsi una giusta menzione data la loro importanza:

I nuovi Galaxy A sono dotati di speaker stereo , con volumi fino ad oltre il 40% più alti dei predecessori

, con volumi fino ad oltre il 40% più alti dei predecessori La nuova A series supporta l’ espansione di memoria fino ad 1TB, con memorie interne che arrivano fino a 256GB

fino ad 1TB, con memorie interne che arrivano fino a Tutti e tre i nuovi device sono certificati IP67 contro acqua e polvere

contro acqua e polvere Saranno 4 i colori disponibili per tutti e tre gli smartphone: Awesome Violet Awesome Black Awesome White Awesome Blue

disponibili per tutti e tre gli smartphone:

Specifiche tecniche Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72

Samsung Galaxy A52 LTE Samsung Galaxy A52 5G Samsung Galaxy A72 Display 6,5” FHD+ Super AMOLED

Infinity-O (1080 x 2400)

407 ppi

90Hz 6,5” FHD+ Super AMOLED

Infinity-O (1080 x2400)

407 ppi

120Hz 6,7” FHD+ Super AMOLED

Infinity-O (1080 x 2400)

394 ppi

90Hz Dimensioni e peso 75,1 x 159,9 x 8,4 mm

189g 75,1 x 159,9 x 8,4 mm

189g 77,4 x 165,0 x 8,4 mm

203g Fotocamere posteriori Principale: 64MP OIS AF (f/1.8, 0,8µm)

Ultra Wide: 12MP FF (f/2.2, 1,12µm)

Macro: 5MP FF (f/2.4, 1,12µm)

Profondità: 5MP FF (f/2.4, 1,12µm) Principale: 64MP OIS AF (f/1.8, 0,8µm)

Ultra Wide: 12MP FF (f/2.2, 1,12µm)

Macro: 5MP FF (f/2.4, 1,12µm)

Profondità: 5MP FF (f/2.4, 1,12µm) Principale: 64MP OIS AF (f/1.8, 0,8µm)

Ultra Wide: 12MP FF (f/2.2, 1,12µm)

Macro: 5MP FF (f/2.4, 1,12µm)

Teleobiettivo(3x): 8MP OIS AF (f/2.4, 1,0µm) Fotocamera anteriore 32MP FF (F2.2, 0,8µm) Processore Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 750G Qualcomm Snapdragon 720G RAM 6GB Memoria 128GB (+ MicroSD fino a 1TB) Batteria e ricarica 4500mAh

Ricarica fino a 25W 5000mAh

Ricarica fino a 25W Altro IP67, NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB 2.0 Tipo-C, Android 11 + OneUI

Prezzo e disponibilità

I nuovi smartphone della serie A saranno disponibili in Italia a partire dal 26 marzo con prezzi di partenza di:

Samsung Galaxy A52 LTE: 379,90 euro

Samsung Galaxy A52 5G: 459,90 euro

Samsung Galaxy A72 LTE: 499,90 euro