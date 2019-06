Samsung Galaxy Buds si aggiornano: migliorata la qualità delle chiamate

L'ultimo aggiornamento di Samsung per gli auricolari true wireless Galaxy Buds migliora la qualità dello streaming musicale e delle telefonate e risolve l'errore che si verificava attivando Ambient Sound.

Gli auricolari true wireless Galaxy Buds stanno ricevendo un interessante aggiornamento. Samsung ha iniziato a distribuire un update che migliora la qualità della musica in streaming e delle chiamate telefoniche. Come sempre l’aggiornamento avviene in maniera graduale. Nel nostro caso, era già disponibile e siamo riusciti immediatamente a scaricarlo.

La dimensione dell’aggiornamento è di 1.3 MB. L’installazione, dunque, avviene in maniera abbastanza rapida collegandosi all’applicazione Galaxy Wearable. Durante l’installazione, non è possibile utilizzare gli auricolari. Nel changelog ufficiale si specifica che l’aggiornamento migliora la qualità dello streaming musicale e delle telefonate. Ma non solo.

È stato risolto l’errore che si verificava all’avvio dell’Ambient Sound, ossia la funzione che ti permette di ascoltare i rumori dell’ambiente circostante per evitare un completo isolamento. Molto utile, per esempio, durante la guida. In ultimo, è stata modificata la visualizzazione del livello di batteria che mostra il livello più basso tra i due auricolari.

Come già detto, per verificare la disponibilità dell’aggiornamento, è sufficiente aprire l’app Galaxy Wearable con le Galaxy Buds accoppiate. Se preferite aggiornare tramite PC, è possibile utilizzare il programma Galaxy Buds Manager disponibile per Windows e Mac.