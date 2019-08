Samsung Galaxy M30s avrà una batteria da 6000 mAh?

Giungono alcune interessanti specifiche tecniche del nuovo dispositivo di casa Samsung, ovvero il Galaxy M30s: tripla fotocamera e batteria da 6000 mAh. Caratteristica distintiva, se confermata, dato che si tratterebbe del primo device dell'azienda a montarla.

Samsung è a lavoro su un nuovo dispositivo della gamma M, il Galaxy M30s, già da diversi mesi. Ad oggi giungono alcune presunte specifiche tecniche molto interessanti, tra cui: tripla fotocamera e una batteria da 6000 mAh.

Nonostante non ci siano conferme ufficiali da parte della stessa Samsung sulle tempistiche di lancio dello smartphone sul mercato, sono diverse le “probabili” specifiche tecniche rivelate. Il Galaxy M30s dovrebbe disporre di un display FHD+ da 6,4 pollici (2400×1080 pixel) e un processore Exynos 9610 accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno (insieme alla variante da 6 GB di RAM e 128 GB). Considerando il modello precedente del dispositivo, l’aggiornamento mostrerebbe un miglioramento decisivo rispetto all’M30, che presenta un Exynos 7904.

Altra nota importante dell’M30s potrebbe essere il miglioramento del comparto fotografico, grazie alla presenza di una tripla fotocamera posteriore. Nel dettaglio, potrebbe trattarsi di un sensore principale da 48 Megapixel ( f/2.0 ), un secondario per la profondità da 5 Megapixel e infine un sensore ultra-wide da 8 Megapixel (f/2.2). Il sensore frontale dovrebbe invece offrire 16 Megapixel (f/2.0).

Tornando alla caratteristica “distintiva” del nuovo smartphone, ovvero la batteria da 6000 mAh, parliamo di una novità mai vista in precedenza sui dispositivi dell’azienda.

Non sappiamo per il momento quando la società abbia in mente di ufficializzare il dispositivo. Samsung dovrebbe però lanciare a breve un dispositivo con una batteria da 6000 mAh. Vedremo quindi se sarà proprio il Galaxy M30s il primo a fare il debutto.