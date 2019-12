Samsung Galaxy S10 Lite: spunta la scheda tecnica

Samsung dovrebbe lanciare a breve una nuova versione della gamma Galaxy S10. Come sempre, non mancano le anticipazioni ed ecco che il solito portale tedesco, Winfuture, ci rivela quella che dovrebbe essere la scheda tecnica di Galaxy S10 Lite. Ciò che balza immediatamente agli occhi è la presenza del processore Snapdragon 855 di Qualcomm anche per l’Europa.

Come ben sappiamo, Samsung equipaggia i suoi dispositivi con SoC Exynos o Snapdragon a seconda dei mercati di commercializzazione. Di solito, i processori del colosso di San Diego sono destinati agli smartphone presenti sul mercato statunitense. Si tratterebbe dunque di un importante cambio di strategia. Sarebbe interessante capire i motivi che avrebbero spinto Samsung a preferire i processori Qualcomm rispetto agli Exynos.

Continuando con la scheda tecnica, il chip sarebbe accoppiato a 8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile fino a 1 Terabyte. S10 Lite integrerebbe poi un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2.400 x 1080 pixel. In pieno stile Samsung, la fotocamera anteriore presumibilmente da 32 Megapixel sarebbe incastonata in un foro posizionato al centro dello schermo.

Interessante anche il comparto fotografico posteriore. Secondo la fonte, il sensore principale da 48 Megapixel (f/2.0) sarebbe abbinato a un grandangolare da 12 Megapixel (f/2.2) e un sensore da 5 Megapixel (f/2.4) per gli scatti in modalità macro. Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45W.

Pochi dubbi sulla piattaforma software che dovrebbe essere affidata ad Android 10 con personalizzazione dell’interfaccia grafica OneUI 2.0. La fonte fornisce anche delle previsioni relative al prezzo di vendita in Europa che dovrebbe essere di 679 euro, una cifra molto aggressiva tenendo in considerazione la scheda tecnica di alto livello.

Tuttavia, non ci sono informazioni ufficiali per il momento da parte di Samsung. L’insistenza delle indiscrezioni ci porta a credere che il lancio sia molto vicino. Un’ipotesi che diventa ancora più fondata se consideriamo che a febbraio Samsung dovrebbe annunciare la nuova gamma Galaxy S11.