Samsung ha deciso di realizzare Galaxy S20+ 5G Olympic Edition, una versione del dispositivo di fascia alta pensata appositamente per i Giochi Olimpici di Tokyo. Il brand coreano è uno storico partner delle Olimpiadi e ha spesso realizzato dei prodotti in edizione speciale, consegnati agli atleti. Questa volta, invece, lo smartphone sarà acquistabile anche dai consumatori.

Le Olimpiadi del 2020 dovrebbero tenersi a Tokyo durante la prossima estate – salvo eventuali annullamenti causati dall’emergenza legata al Coronavirus – e lo smartphone realizzato da Samsung e dall’operatore NTT Docomo è già disponibile in Giappone per il preordine (le spedizioni inizieranno a giugno). Non sappiamo se sarà successivamente distribuito anche nel resto del mondo o se rimarrà un pezzo indirizzato solo al mercato giapponese.

Le caratteristiche tecniche sono pressoché identiche a quelle del Samsung Galaxy S20+ 5G presentato poche settimane fa:

SoC Exynos 990 ;

; 12 GB di RAM (LPDDR5);

di RAM (LPDDR5); 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB;

di memoria interna espandibile fino a 1 TB; Display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici, risoluzione 1440 x 3200 pixel e Gorilla Glass 6;

Dynamic AMOLED da 6,7 pollici, risoluzione 1440 x 3200 pixel e Gorilla Glass 6; Fotocamera posteriore da 12 MP, 64 MP e 12 MP;

Batteria da 4.500 mAh.

Presente però un nuovo colore, ovvero oro, e il logo dei Giochi Olimpici nella parte posteriore. Il prezzo di lancio coincide con 114.840 Yen giapponesi (circa 976 euro).