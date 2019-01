Samsung, ora non ci sono dubbi: lo smartphone pieghevole sarà svelato il 20 febbraio

Il 20 febbraio non sarà soltanto il giorno del Galaxy S10. Samsung si prepara infatti ad alzare il sipario anche sul tanto chiacchierato smartphone pieghevole. Ve lo avevamo anticipato qualche giorno fa, e oggi è praticamente arrivata la conferma. L’azienda sudcoreana ha pubblicato un post sul proprio portale e installato una serie di tabelloni pubblicitari in Place de la Concorde a Parigi, che riportano giochi di parole inequivocabili.

“The future unfolds” e “February twentieth”, sono queste le traduzioni delle scritte sui tabelloni pubblicitari. Non vengono forniti dettagli tecnici, ma sul portale ufficiale di Samsung si parla di una nuova visione per l’intera gamma di smartphone Galaxy. Insomma, il gigante sudcoreano sta lavorando per ricominciare a macinare vendite e arginare la continua avanzata dei brand cinesi.

Nonostante la presentazione sia ormai imminente, c’è ancora grande incertezza attorno alle caratteristiche dello smartphone pieghevole. Nelle ultime ore sembra tramontata l’ipotesi della presenza di una batteria da oltre 6.000 mAh, a fronte invece di due batterie da 2.200 mAh l’una, per un totale di 4.400 mAh. Si tratta comunque di ipotesi, la cui attendibilità va presa con le pinze allo stato attuale.

Discorso analogo per quanto riguarda le altre specifiche hardware. Da tempo si parla di ben 12 Gigabyte di RAM e di 1 Terabyte di memoria interna. Caratteristiche coerenti con quanto dovremmo vedere a bordo della gamma S10, ma in ogni caso tutte da confermare. Ciò su cui sembrano esserci pochi dubbi invece è il prezzo di vendita: lo smartphone pieghevole di Samsung dovrebbe essere posizionato al di sopra dei 1.500 euro.

Considerando le cifre ormai richieste per i top di gamma e la novità rappresentata da un prodotto del genere, questo prezzo per quanto elevato non sorprenderebbe. Resta da capire se lo smartphone pieghevole sarà una delle varianti del Galaxy S10 o un dispositivo a sé stante, con questa seconda possibilità che appare come quella più plausibile. In ogni caso, appuntamento al 20 febbraio per la rivoluzione targata Samsung.