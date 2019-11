Sony, in arrivo 7 smartphone Xperia nel 2020?

Il 2019 sta per concludersi e gli occhi sono tutti puntati sul prossimo 2020. Il primo grande evento che offrirà la possibilità ai produttori di mostrare al mondo le loro nuove creature sarà il Mobile World Congress di Barcellona, dove tra i protagonisti non mancherà di certo Sony. Secondo alcuni voci che circolano in rete, il produttore giapponese ha intenzione di presentare ben 7 smartphone della famiglia Xperia nel 2020.

Nonostante i problemi che la divisione mobile sta affrontando nell’ultimo periodo, Sony intende continuare nel mercato smartphone. Stando a quanto riportato dal portale AndroidNext, quattro dispositivi saranno dotati di una piattaforma hardware da top di gamma e tre rappresenteranno le proposte di fascia media di Sony. Andiamo per ordine.

Xperia 1.1. Come suggerito dal nome, dovrebbe essere il successore dell’attuale Xperia 1 e – come quest’ultimo – dovrebbe debuttare durante la fiera catalana che aprirà i battenti il 24 febbraio 2020. Sarà questo, il vero fiore all’occhiello di Sony nei mercati internazionali. Dovrebbe essere dotato di quattro fotocamere posteriori e un display OLED con risoluzione 4K. Non dovrebbe mancare il supporto al nuovo standard di rete 5G. Come top di gamma, è quasi scontata la presenza a bordo del prossimo SoC Snapdragon 865 che Qualcomm dovrebbe annunciare nelle prossime settimane.

Xperia 3 dovrebbe, invece, rappresentare l’evoluzione di Xperia XZ2 Compact e arrivare con un sistema di tripla fotocamera posteriore e display 2K. Questo smartphone, sempre di fascia alta, dovrebbe rimanere esclusiva del mercato di casa (Giappone). La lista dei top di gamma si conclude con il successore di Xperia 5 (probabile quattro fotocamere posteriori, supporto 5G e display 2K) e Xperia 0. Questo sarebbe superiore a tutti gli altri smartphone fin qui elencati.

As I mentioned last week there's going to be a new Sony phone. Today I heard some things regarding it's camera specs:

The specs might be different in the final product do to this device still being in development. The images are based on imagination.

Enjoy the specs!😜 pic.twitter.com/pKWR7L9dTT

— Max J. (@Samsung_News_) June 18, 2019