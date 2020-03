Il team di WhatsApp continua a migliorare la piattaforma di messaggistica istantanea, che ha recentemente superato la soglia di 2 miliardi di utenti.

Lo strumento più interessante è quello che consente di eliminare automaticamente i messaggi da entrambe le parti. Esso era stato precedentemente annunciato e non è ancora disponibile. Nella versione riservata gli iscritti al programma “beta” (2.20.110) sono però apparsi nuovi indizi.

Testing 👀

When someone adds a new device in his WhatsApp account, you will be notified because encryption keys change.

Available in future for iOS and Android! pic.twitter.com/WqrM6cRHWW

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 24, 2020