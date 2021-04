Xiaomi aumenterà la RAM del vostro smartphone

Xiaomi sta cercando di trovare una soluzione alla sempre maggiore richiesta di RAM legata alle App che usiamo tutti i giorni. Oggi conosciamo meglio tale soluzione che dovrebbe arrivare con i prossimi aggiornamenti.

Anche se la maggior parte dei dispositivi vengono ormai venduti con un quantitativo di RAM sufficiente, ci potrebbero essere delle situazioni dove questa non basta. Uno smartphone dispone di infiniti scenari di utilizzo ed è impossibile prevederli tutti.

Secondo quanto riferito dal leaker Kacper Skrzypek, Xiaomi inserirà nei prossimi aggiornamenti una funzione chiamata Memory Extension. Questa viene anche confermata da uno screenshot che mostra la descrizione della attività in background.

In questo caso leggiamo di un’aggiunta di 1 GB di RAM che viene “preso in prestito” da una porzione di memoria ROM, dove risiedono e allochiamo files di sistema e dati in maniera non volatile. Queste memorie ormai sono abbastanza veloci anche in smartphone di fascia bassa, nulla a che vedere con il file di paging che veniva usato da Windows con il supporto di hard disk meccanici. Inoltre la descrizione riporta di attivare Memory Extension solo quando l’utente è sicuro di aver abbastanza spazio sul suo smartphone.

Si potrebbe intendere questa RAM come una RAM virtuale, utilizzabile all’occorrenza. Xiaomi non è la prima che ha deciso di portare avanti questo sistema, anche Vivo lo ha già implementato in alcuni suoi smartphone. Ad esempio nel Vivo X60 Pro Plus, che possiede 12 GB di RAM, se ne possono aggiungere altri 3 raggiungendo un totale di 15 GB.

Rimaniamo in attesa di capire su quali smartphone sarà aggiunta tale funzione. Di sicuro se verrà inserita anche negli smartphone più economici, tendenzialmente quelli con meno RAM, sarebbe un ottimo espediente per aiutarli ad eseguire più operazioni contemporaneamente e in maniera più fluida.