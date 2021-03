Xiaomi: gli smartphone potrebbero aumentare di prezzo

Nei giorni scorsi abbiamo parlato a più riprese del problema che sta attanagliando il settore della tecnologia applicata alla carenza di SoC, materiale elettronico e di componentistica in generale.

Ovviamente è anche il settore degli smartphone a farne le spese con alcune aziende che iniziano a comunicare che nell’immediato futuro ci saranno problemi di approvvigionamento, ergo, di produzione degli smartphone.

La notizia di oggi è che la famosa azienda cinese Xiaomi potrebbe vendere a prezzi maggiori i propri smartphone, in quanto una carenza di componenti implica delle difficoltà, anche per i brand più ricchi e importanti.

Non è un’indiscrezione e nemmeno una dichiarazione carpita di nascosto. Sono le parole del presidente Xiaomi che ha inoltre aggiunto che l’azienda farà di tutto per non aumentare i prezzi degli smartphone ma non tutto il catalogo potrà reggere a questa condizione, facendo intuire che il prezzo maggiorato, se ci sarà, sarà applicato a determinate fasce.

Questo discorso segue l’evoluzione dei ritardi nell’approvvigionamento accumulati da Qualcomm che ha ricalcolato le consegne dei SoC con almeno 30 settimane di ritardo. Ma non solo SoC, anche altri chip che sono necessari al funzionamento di uno smartphone moderno. Ad esempio Qualcomm comunica che ci vorranno 33 settimane per avere a disposizione chip CSR Bluetooth in quantità.

Mentre gli smartphone top di gamma potrebbero essere in grado di assorbire il colpo, e continuare a mantenere il prezzo standard, sono i device di base – medio gamma che potrebbero essere investiti da una maggiorazione di prezzo in quanto in quella fascia il guadagno per i produttori è molto risicato.

Anche Samsung ha dovuto fare i conti con questa problematica e sicuramente nei prossimi giorni ci saranno altre dichiarazione di altri OEM.