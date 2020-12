Xiaomi Mi 10i: medio gamma solo sulla carta

La nuova famiglia Xiaomi Mi 11 arriverà il 28 dicembre, è ufficiale. Interessante da notare come la società Cinese abbia deciso di presentare i propri flagship come ultima azienda dell’anno, ma la prima a poter installare il potente SoC Snapdragon 888.

Non passerà troppo tempo per vedere un altro smartphone, sempre del brand Mi. In un’altra conferenza programmata per il 5 gennaio 2021, il protagonista sarà lo Xiaomi Mi 10i: uno smartphone tutto sommato equilibrato che prevede alcune peculiarità interessanti e d’alta fascia.

Xiaomi Mi 10i si inserirà nella categoria medi di gamma ed è interessante notare come prenda a piene mani qualcosa dai top. Ad esempio vanterà un display a 120 Hz e una fotocamera quadrupla con il sensore principale da 108 MP. Chiaramente la risoluzione così alta non è sinonimo di foto eccellenti, però indubbiamente lato marketing attira la massa. Il processore scelto sarà lo Snapdragon 750G – ottimo SoC di fascia media – e vanterà anche una ricarica rapida che raggiunge i 33 W, chiaramente solo tramite cavo.

Per quanto riguarda le specifiche di maggior rilevanza, il display avrà una diagonale da 6,67 pollici a tecnologia LCD. La fotocamera con sensore da 108 MP sarà fornita dalla sezione ISOCELL di Samsung e la batteria sarà un’unità da 4820 mAh. Configurazioni da 128 GB e 256 Gb con rispettivamente 6 GB e 8 GB di RAM.

Avrà anche il jack audio, che torna sempre comodo, e un software che sarà Android 10 con la personalizzazione MIUI 12. La società garantisce anche una resistenza agli schizzi (pur non dichiarando alcuna certificazione), caratteristica che i medi di gamma difficilmente hanno in dote.

Per il periodo di commercializzazione e il prezzo dovremo ancora aspettare, informazioni che avremo il giorno della presentazione.