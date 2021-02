Xiaomi presenta MIUI 12.5: più di un aggiornamento intermedio

Durante l’evento di presentazione odierno, oltre che al nuovo smartphone Mi 11, al Mi Electric Scooter Pro 2 e alla Mi TV Q1 75, Xiaomi ha annunciato la disponibilità della MIUI 12.5.

La società cinese numera il nuovo aggiornamento come una via di mezzo tra la MIUI 12 e la prossima MIUI 13 ma, a giudicare da ciò che è stato fatto, siamo convinti che sarà un’importante novità che il Mi 11 potrà vantare in anteprima.

Innanzitutto Xiaomi ha speso molte energie per rinnovare l’interfaccia utente, asserendo che ora può essere fruita con un carico fino al 22% in meno per la CPU e fino al 15% in meno per ciò che impatta sul consumo energetico. Inoltre ha lavorato tanto per quanto concerne le prestazioni legate alla composizione video della UI di sistema con dei processi dedicati alle gesture e all’esecuzione relativa alle loro animazioni. In questo modo il processo avrà l’esclusività dell’hardware quando chiamate in causa.

La MIUI 12.5 migliorerà moltissimi aspetti della versione che l'ha preceduta

Con MIUI 12.5 la società cinese continua dando il comando libertà all’utente, facendo decidere a lui stesso come e cosa fare con le App installate, anche quelle di di sistema. La stragrande maggioranza di quest’ultime, infatti, potrà essere disinstallata se non la si ritiene utile e quelle più importanti, con processi vitali per garantire l’usabilità, potranno essere nascoste.

La MIUI 12.5 sarà disponibile sul nuovo Mi 11 al day one: in Italia questo coinciderà con i primi giorni di marzo. Dopodiché sarà resa disponibile come update OTA gratuito a partire da aprile 2021 per Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 e Mi 10 Pro. Ovviamente ci saranno altri 11 smartphone a ricevere l’aggiornamento ma le date e le disponibilità verranno rese note solo dopo il rilascio della fase 1 sui dispositivi appena citati.