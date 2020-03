Xiaomi ha appena annunciato un nuovo spremiagrumi di alta qualità. Si tratta di una nuova versione del prodotto lanciato con il brand Mijia. Zhenmi Wireless Vacuum Juicer, questo il nome del dispositivo, è attualmente in crowdfunding.

Lo spremiagrumi, questa volta sotto il marchio Zhenmi, presenterà ben quattro lame in acciaio inox AISI 301 (un materiale ecologico). Queste ultime consentiranno agli utenti di sminuzzare qualsiasi agrume e, addirittura, i cubetti di ghiaccio. Il corpo a “tazza ovale” è molto interessante dal punto di vista estetico e assicura anche una grande semplicità d’uso. I colori disponibili saranno Cherry Pink e Light Blue.

Disponibile anche una funzione di spremitura rapida: il produttore assicura infatti che è possibile ottenere una spremuta in appena 28 secondi. I principali concorrenti riescono a effettuare la medesima operazione in più tempo, ovvero circa 42 secondi. Alcuni elementi del corpo possono essere smontati e lavati direttamente con l’acqua, dato che molti componenti sono sigillati e impermeabili.

Disponibile anche una funzionalità con cui poter espellere l’intero succo in pochi secondi. Inoltre, sarà possibile conservare la spremuta per circa 4 ore, senza che la qualità diminuisca. La batteria da 2.400 mAh, ricaricabile in appena 2 ore, consentirà di produrre ben 25 tazze di succo.

Zhenmi Wireless Vacuum Juicer è attualmente in crowdfunding e il prezzo è pari a 199 yuan (circa 25 euro). Dopo la fine della campagna, il prezzo aumenterà fino a 239 yuan (circa 30 euro). Non è chiaro, al momento, se è previsto il lancio anche in Italia.