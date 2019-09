Asus ROG Swift PG35VQ Recensione

Dopo il PG27UQ, provato nei mesi scorsi e ormai parte della dotazione del nostro laboratorio, è il turno del Asus ROG Swift PG35VQ. Si tratta di un monitor da 35″ a risoluzione 3440×1440 in rapporto 21:9 e con caratteristiche decisamente pensate per il gaming, come il G-Sync Ultimate o il refresh rate a 200 Hz. Scopriamolo in questa recensione. Per rimanere aggiornati sul prezzo, lo trovate su Amazon a questo indirizzo.