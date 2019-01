Come applicare la Pasta Termica alla CPU

Per iniziare questo 2019 volevo fare qualcosa di semplice ma interessante quindi vediamo come applicare la pasta termica. In particolare, nel video di oggi vediamo un po’ tutti i metodi più utilizzati per applicare la pasta al processore. Per farlo abbiamo utilizzato la nostra piattaforma di prova con a bordo: Intel Core i9-9900k, Gigabyte Z390 Designare e 16 GB di RAM Patriot.

Corretti o meno che siano, sono tutti metodi utilizzati e lo scopo del video è di valutare se c’è davvero differenza tra l’uno e l’altro. Voi come la mettete?

▌ATTREZZATURA VIDEO