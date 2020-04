Come iniziare con YouTube

Lunedì 20 Aprile scopriamo in diretta, insieme a Mattia Ferrari, in arte victorlaszlo88, come avviare e gestire un canale YouTube in modo efficace.

Mattia Ferrari è uno degli YouTuber storici del panorama italiano, presente sulla piattaforma dal 2009. Sul suo canale YouTube, che attualmente conta oltre 200.000 iscritti, Mattia trasmette la sua passione per il cinema postando quotidianamente le recensioni di tutti i film che lo hanno colpito, sia in positivo che in negativo.

Non solo, è anche manager di YouTuber e vanta grande fiuto e conoscenza dei format specifici per YouTube. Con la sua grande esperienza ci aiuterà a comprendere come iniziare a pubblicare video sulla piattaforma video più grande al mondo, con un’attenzione particolare verso chi vuole farne una professione o usarla per motivi professionali.

