Days Gone, abbiamo provato la nuova Esclusiva PS4

Bend Studio ha lavorato a Days Gone con l’obbiettivo di sviluppare un’altra esclusiva PlayStation 4 di qualità, con un forte impegno impiegato nel renderla cinematografica ed intensa, arricchendola con un gameplay piuttosto classico per il genere, ma che ci sentiamo di dire comunque potenzialmente capace di regalare qualche sorpresa.

Per avere un parere definitivo, come al solito, vi rimandiamo alla recensione che arriverà vicino alla release ufficiale. Per il momento invece, queste sono le nostre impressioni basate sulla prova esclusiva che abbiamo avuto modo di fare nelle scorse settimane. Chi di voi lo sta aspettando?

