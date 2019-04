Elgato Key Light, la luce LED per Twitch e Youtube

Elgato presenta Key Light, la nuova luce a LED dedicata principalmente a Youtuber e Streamer. Un illuminatore da 160 LED, ultra sottile e pensato principalmente per gli streamer ma ottimo anche per i videomaker in generale.

La luce è regolabile in intensità e temperatura colore, in maniera semplice e veloce tramite applicazione mobile o desktop. Raggiunge i 2500 lumen e può essere impostata come luce calda o fredda, su una scala che va dai 2900 K fino ai 7000 K. È facilmente installabile su una qualunque scrivania tramite morsetto e raggiunge i 125 cm in altezza.

La peculiarità di questo prodotto però sono le dimensioni, soprattutto lo spessore, che lo rendono estremamente versatile. Dal sito ufficiale viene mostrato addirittura dietro il monitor, ad illuminare il volto dello streamer.

Key Light completa ancor più l’ecosistema di strumenti pensati per i creatori di contenuti, già comprensivo di prodotti come l’Elgato Stream Deck o il pannello Green Screen.

Di seguito trovate l’attrezzatura principale con cui registriamo video: