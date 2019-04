Huawei P30 Recensione

Dopo aver parlato di Huawei P30 Pro nella nostra recensione approfondita, è il turno del fratellino minore P30. Lo abbiamo provato per diversi giorni e siamo pronti a parlarvi di tutti i pregi e i difetti di questo nuovo smartphone.

Huawei P30 offre un’esperienza utente convincente a 360°, con pochissime sbavature. È il dispositivo ideale per chi è alla ricerca di un comparto fotografico di primo livello, senza però voler spendere cifre da capogiro. I 799,90 euro rappresentano una cifra adeguata rispetto a quanto offerto, considerando anche i prezzi ormai raggiunti dai top di gamma. Quando si assesterà attorno ai 500 euro, potremmo davvero essere difronte a un best-buy, in grado di giocarsela anche con prodotti come il Mi 9 di Xiaomi e i dispositivi OnePlus, che puntano tutto sul rapporto qualità/prezzo. Sarà comunque interessante verificarne l’andamento sul mercato anche in relazione al P30 Pro: Huawei potrebbe avere in casa due potenziali best seller.

Qui potete leggere anche la recensione completa del nostro Saverio Alloggio. Cosa ne dite voi? Lo preferite al Pro?

