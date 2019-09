Tutto come da copione. Durante la conferenza tenutasi a Cupertino Apple ha presentato i nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Tre smartphone pensati per presidiare differenti fasce di prezzo, strategia a cui l’azienda di Cupertino ci ha ormai abituati dal 2017. Le differenze tecniche sembrano quest’anno più marcate tra il modello standard e le varianti “Pro”, soprattutto per quanto riguarda la parte fotografica, ambito in cui sono concentrate le novità più rilevanti. Scopriamoli insieme in questo video.