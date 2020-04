Roberta Cavallo – Dallo Smartphone alla TV

Scopriamo insieme a Roberta Cavallo, come diventare un’autorità nel proprio settore e acquisire autorevolezza passando dai Social Video alla TV. Roberta Cavallo è Consulente Genitoriale, Autrice e fondatrice di BimbiVeri, il metodo educativo che permette di accedere al “libretto delle istruzioni” dei figli e aiuta i genitori a decifrare il comportamento e “gli indizi” dei figli per risolvere le incomprensioni e le difficoltà di educazione in ogni fascia di età. Come Ambasciatrice dei bambini, come lei stessa si definisce, la sua missione è contribuire a cambiare il mondo, un figlio e un genitore alla volta e per farlo sfrutta la potenza comunicativa dei Social Video. Non solo, dal 2017 è presente nel programma Tv “4 Mamme” (FoxLife e Tv8), lo show che mette a confronto i vari “stili” educativi dei genitori e che racconta le peripezie che le mamme devono affrontare quotidianamente.

<blockquote class=”tomsconsiglia”>Se vuoi guardare tutta la serie dedicata all’influencer marketing, <a href=”https://www.youtube.com/watch?v=2C3UXqrQrQk&list=PLYZnbeMI3cmLQ4cYpTAfWusPUc8xtJFEo” target=”_blank” rel=”noopener”>clicca qui</a> e scopri chi sono gli altri ospiti.</blockquote>