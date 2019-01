SEAT Tarraco, prova su Strada del SUV Premium

La nostra prova su strada del SUV Premium di SEAT, nome in codice Tarraco, compatibile anche con Amazon Alexa. Il nostro Valerio Nebuloni ha fatto un salto in Spagna per provare la nuova ammiraglia di casa SEAT ed è tornato con un bel video Test Drive. Eccolo qui in tutto il suo splendore, alla guida della nuova Tarraco, una delle prime auto compatibili con Alexa, l’assistente vocale di Amazon.

Sito ufficiale https://toms.it/2AREHZW

I nostri Test Drive https://goo.gl/dfgTgK

▌ATTREZZATURA VIDEO