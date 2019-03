Xbox Maverick, la prima console votata all’All Digital

Con molta probabilità vedremo presto una nuova Xbox Maverick, la prima console fisica votata al All Digital. Non abbiamo avuto conferma durante la GDC 2019, ma possiamo aspettarci una mossa da parte di Microsoft nelle prossime settimane. Senza dubbio sarebbe un esperimento interessante, voi cosa ne dite?

Fermo restando che ancora si parla di indiscrezioni e rumor e quindi impossibile giungere a conclusioni, cosa ne pensate di questa possibile Xbox One S all Digital Edition? Credete possa funzionare? II digitale è davvero ormai destinato a divenire il futuro del gaming? Non mancheremo di aggiornarvi qualora dovessero arrivare nuove, interessanti informazioni.