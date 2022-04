Alcuni fan dei giochi Activision Blizzard hanno recentemente ricevuto un sondaggio dalla società per valutare l’interesse nei suoi prodotti. Tuttavia, i fan sono preoccupati per il contenuto di alcune di queste domande e per il fatto che, una volta terminato, il questionario rimandi allo shop di Blizzard. Il sondaggio è tenuto su YouGov, una società britannica di ricerche di mercato e analisi dei dati. A riceverlo sono stati una serie di fan di Blizzard selezionati. Il contenuto è relativo alla frequenza con la quale questi giocatori utilizzano i titoli Blizzard e ai loro generi preferiti.

Una sezione, nello specifico, richiede ai giocatori un parere sull’introduzione delle nuove tecnologie nei prodotti Activision Blizzard. Nonostante molte delle tecnologie riguardino elementi già richiesti dai fan, come il cross-play, altre sono relative alle nuove tendenze come quella degli NFT o dei play to earn che sfruttano le criptovalute. Inoltre, una volta terminato il sondaggio si viene rimandati a Battle.net. Trattandosi dello store online di Activision, molti fan sono rimasti perplessi da questo rimando.

Gli NFT sono stati un argomento caldo negli ultimi anni, da quando sono emersi tra la moltitudine di criptovalute. La tecnologia è già stata sfruttata in altri giochi AAA come Ghost Recon Breakpoint ma con scarso successo. Non molti giocatori vogliono inserire le criptovalute all’interno dei loro titoli preferiti, tuttavia, le ricerche di mercato servono proprio a capire l’orientamento dei clienti e prendere decisioni in merito.

So it seems Blizzard/Activision is trying to see if players are interested in crypto and n.f*t in games. I got a survey from them and it is on the survey. I said very disinterested to them. pic.twitter.com/dIT4bVokDK — Okage Tadaka BlackLivesMatter StopAsianHate (@OTadaka) April 16, 2022

Sebbene il sondaggio non significhi che Activision Blizzard stia perseguendo piani per implementare NFT nei suoi giochi, molti fan sono preoccupati. Tra le accuse di molestie e ambiente lavorativo malsano, Activision non sta vivendo un bel periodo. L’acquisizione da parte di Microsoft e le prossima espansione di World of Warcraft pronta ad essere annunciata hanno distolto l’attenzione dalle controversie solo in parte. Tuttavia, dovremo ancora aspettare per capire quali saranno le prossime mosse dell’azienda.