Animal Crossing New Horizons: in arrivo il più grande aggiornamento gratis di sempre

Era atteso da tempo, e finalmente è arrivato il più grande aggiornamento gratuito di sempre di Animal Crossing New Horizons: tonnellate di novità sono state annunciate durante la Direct del 15 ottobre 2021 dedicata proprio al gioco esclusivo di Nintendo Switch, assieme anche a un DLC a pagamento di cui vi abbiamo raccontato qui.

I nuovi contenuti gratuiti di Animal Crossing New Horizons introducono una serie di novità che ampliano a dismisura i contenuti di gioco, e che migliorano la quality of life del titolo. Per cominciare, è disponibile al Museo della propria isola un nuovo punto di ritrovo: La Piccionaia, la caffetteria del piccione Bartolo. Qui i giocatori possono prendersi una pausa con un buon caffè, per parlare del più e del meno con gli altri abitanti o con altri giocatori. Un altro grande ritorno nella serie è Remo, un traghettatore che porterà il giocatore in un tour in barca, accompagnandolo con i suoi canti marinareschi, per portarlo su strane isole ricche di flora e fauna misteriose.

In aggiunta sono disponibili tanti nuovi oggetti di arredo, assieme a un ampliamento dello spazio disponibile nel guardaroba della propria casa. Alcuni di questi oggetti possono essere trovati anche col programma delle Miglia di Nook. Nel prossimo aggiornamento gratuito di Animal Crossing New Horizons verranno introdotti anche ortaggi da coltivare come pomodori, canne da zucchero e grano. Questi potranno essere usati come ingredienti per cucinare delle succulente ricette.

Anche l’isola di Fiorilio subirà alcuni cambiamenti, permettendo al giocatore di ampliare l’ambiente contribuendo a costruire un mercatino all’aperto con nuovi negozi e incontrare nuovi (vecchi) personaggi come Tortimer, ex sindaco dei precedenti Animal Crossing. Qui si potranno anche personalizzare nuovi oggetti e ricevere nuove acconciature. Tra le nuove feature ci sono le sessioni di stretching in piazza ogni mattina, e la possibilità di camminare tra spazi stretti in casa muovendosi lateralmente, la possibilità di trovare giroidi sottoterra e l’opportunità di cambiare gli esterni della propria casa con molte più funzioni architettoniche.