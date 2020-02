Animal Crossing New Horizons permetterà di avere solo un’isola per console

Tra i titoli più attesi di quest’anno per Nintendo Switch è impossibile non annoverare Animal Crossing New Horizons, con l’ultima avventura della celebre serie che, oltre a segnare il debutto del franchise sulla piccola ibrida nipponica, promette di alzare il già di per sé alto livello di qualità della saga.

Purtroppo non è tutto oro quel che luccica e recentemente è emerso il fatto che su Animal Crossing New Horizons sarà possibile avere solamente un’isola per ogni console. Esatto, anche se con la stessa Nintendo Switch giocheranno più persone con account differenti in New Horizons sarà però possibile avere solamente un’unica isola. Un disguido decisamente non indifferente.

Le condizioni d’uso del titolo riportano infatti le seguenti indicazioni: “Si prega di fare attenzione: ci può essere solo un’isola per ogni Nintendo Switch, indipendentemente dal numero di account o copie del titolo registrate sulla singola console. Una Nintendo Switch e una copia del gioco sono richieste per un’unica isola.”

Un fatto che, scommettiamo, darà più di qualche grattacapo a tutti i possessori di console condivise, che si ritroveranno così costretti a condividere non solo la stessa piattaforma, ma anche l’intera esperienza di gioco. Purtroppo l’approdo della celebre saga su Nintendo Switch non permetterà quindi agli amanti del franchise di avere più isole e non basterà neppure cambiare micro-SD per sopperire a tale mancanza: i salvataggi del titolo saranno infatti conservati internamente. Non è purtroppo ancora chiaro se tutto ciò sia dovuto a limitazioni tecniche o se invece le motivazioni dietro tale problematica siano da ricercare altrove.

Animal Crossing New Horizons sbarcherà in ogni caso a breve in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 20 Marzo 2020.