Animal Crossing New Horizons: Nintendo omaggia una signora di 87 anni, fan storica della serie

Manca veramente pochissimo al lancio di Animal Crossing New Horizons. La serie gestionale di Nintendo rappresenta un successo intramontabile partito nell’ormai lontano aprile 2001 su Nintendo 64. A pochi giorni dall’uscita ufficiale, l’azienda giapponese ha voluto rendere omaggio a una grande fan attraverso la pubblicazione di una immagine.

Quest’ultima ritrae uno dei particolarissimi animali antropomorfi che popolano le placide isole del mondo di gioco. Il personaggio in questione si chiama “Audie”, ed è molto famoso tra i fan poiché pare essere utilizzato da un’anziana signora di 87 anni, grande giocatrice del life-simulator di Nintendo. Quest’ultima ha totalizzato circa 3.500 ore di gioco sul precedente capitolo della saga Animal Crossing: New Leaf su Nintendo 3DS. La signora è divenuta famosa quando il suo piccolo nipote si occupò di realizzare per lei un video da caricare su Youtube. Il filmato mostrava la città virtuale governata dalla nonna Audrey, alias Sindaco Audie.

Animal Crossing: New Horizons ci catapulterà in un mondo alternativo composto da pacifiche isole, facendoci vivere in una sorta di seconda vita fatta di animaletti antropomorfi. Il nuovo editor di gioco è molto più vario rispetto al passato, come anche la libertà di personalizzazione che raggiunge vette mai viste dalla serie. Per saperne di più e in maniera più approfondita, vi invitiamo a consultare la nostra recensione.

In chiusura, vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizons è atteso a partire dal prossimo 20 marzo in esclusiva per Nintendo Switch. Cosa ne pensate dell’arrivo del nuovo life-simulator di Nintendo? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo, inoltre, a seguire le nostre pagine per rimanere informati sui prossimi aggiornamenti riguardanti Animal Crossing New Horizons.