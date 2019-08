Anthem, Cataclisma: ecco il trailer e tutti i dettagli

BioWare e Electronic Arts hanno introdotto il nuovo e atteso aggiornamento di Anthem: Cataclisma; ecco i dettagli e i trailer rilasciato.

La travagliata storia di Anthem è ben nota a tutti. Il gioco di BioWare è arrivato al D1 con vari problemi, sia tecnici che contenutistici, che l’hanno velocemente declassato allo stato di “occasione fallita” dal punto di vista di molti utenti. BioWare non ha però abbandonato le speranze e ha deciso di continuare lo sviluppo del proprio gioco. Questo ha comportato il rimando di tutti i contenuti inizialmente promessi sul breve periodo: per quanto comprensibile, tale scelta non ha incontrato il consenso del pubblico, che si è visto “abbandonato”. Ora, però, BioWare è pronta a presentare Cataclisma, l’aggiornamento tanto atteso dalla community.

Secondo quanto segnalato dal sito ufficiale di Electronic Arts, è ora possibile accedere alle novità selezionando la voce “Cataclisma” dal menù di gioco. Così facendo potremo accedere a una nuova area della mappa, dove troveremo condizioni atmosferiche estreme ad attenderci. La tempesta che imperversa nel mondo di gioco è in grado di danneggiare lo Strale del nostro personaggio: possiamo trovare riparo all’interno di alcune arene, che proporranno anche delle attività.

Cataclisma è utilizzabile anche all’interno della modalità Gioco Libero: troveremo infatti delle “porte della tempesta” che avranno l’aspetto di sfere luminose. Allo scadere di un timer si apre il portale e, all’interno, potremo completare missioni a tempo limitato per ottenere una ricompensa, come ad esempio una nuova valuta. Vediamo di che si tratta:

Cristalli Importanti : si ottengono completando missioni e sfide, si usano per acquistare forzieri di guerra ed elementi cosmetici;

: si ottengono completando missioni e sfide, si usano per acquistare forzieri di guerra ed elementi cosmetici; Cristalli Minori: si ottengono giocando e possono essere convertiti in Cristalli Importanti.

Ci saranno poi nuovi avversari come i Dorsiscabri e i soldati di cristallo del Dominio, oltre a Vara che guida un gruppo di Valchirie. Ci saranno poi nuove ricompense, compresi oggetti mitici e leggendari, e anche tre nuove missioni della storia. Diteci, cosa ne pensate di queste novità?