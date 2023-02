Nessuno poteva probabilmente aspettarselo, ma è successo per davvero: Atomic Heart in versione PC è un vero e proprio successo, almeno a livello di vendite. Come riportato nella classifica di Steam, infatti, il gioco di Mundfish è attualmente il gioco più venduto in assoluto, un risultato pazzesco considerato che stiamo parlando di un gioco che ha debuttato solamente nella giornata odierna.

Probabilmente neanche in Mundfish avevano previsto un successo del genere, ma la campagna marketing di Focus Entertainment deve aver colpito nel segno. E oltre a quella, ovviamente, anche la bontà del gioco. Al di là di alcune recensioni decisamente severe, gli utenti PC hanno accolto con molto favore Atomic Heart, segno che in tanti erano in attesa di un gioco che sapesse catturare l’atmosfera di BioShock e trasformarla in un buon immersive sim con diverse idee.

A rendere questo risultato ancora più straordinario è sicuramente la presenza del gioco su Xbox e PC Game Pass. Pur essendo giocabile praticamente gratis, tantissimi hanno però deciso di acquistarlo comunque. Un chiaro segnale di come il lavoro fatto dal team di sviluppo abbia convinto praticamente una buona parte del pubblico, che a questo punto può godersi un titoli sicuramente nelle corde della maggior parte dei giocatori.

Oltre ai dati di vendita, c'è anche da sottolineare l'incredibile successo a livello di recensioni del pubblico. Al momento su Steam, infatti, Atomic Heart ha accumulato oltre 1.000 recensioni, tutte molto positive. Un ottimo traguardo, considerando appunto che il gioco è disponibile da meno di 24 ore. Vi ricordiamo, infine, che il titolo è disponibile anche su console PlayStation e Xbox, sia di nuova che vecchia generazione.

