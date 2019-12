Babylon’s Fall: mostrato ufficialmente il gameplay trailer del gioco

Lo State of Play di oggi ha sicuramente saputo offrirci qualche sorpresa molto gradita. Oltre a confermare i vari rumor girovagati in rete durante questi giorni, la piccola diretta Sony ci ha mostrato anche qualche titolo del tutto “inaspettato”. Dopo più di un anno dal suo annuncio iniziale ecco che Babylon’s Fall torna a farsi vedere. Il prossimo progetto dei Platinum Games (in collaborazione coi ragazzi di Square Enix) ci ha lasciati a bocca aperta grazie a un trailer molto particolare.

Per la prima volta dal suo annuncio abbiamo visto in azione Babylon’s Fall che ha sfoggiato in poco meno di due minuti delle sezioni di gameplay molto dinamiche. Dalle prime immagini il gioco si presenta come il classico Action Game in terza persona con una forte componente Stylish (ricordando molto progetti come Devil May Cry, Bayonetta e anche il recente Astral Chain).

Oltre a delle fasi action molto adrenaliniche, il trailer non ci ha mostrato dettagli mirati di questo Babylon’s Fall. Ma stando agli ultimi secondi del filmato, durante il prossimo E3 scopriremo probabilmente ulteriori novità su questo promettente progetto dei Platinum Games (probabilmente anche una potenziale data d’uscita). Noi sicuramente non vediamo l’ora di metterci le mani sopra il titolo e di conoscere altri dettagli su di esso.

Diteci voi cosa ne pensate di questo Babylon’s Fall (che uscirà molto probabilmente anche su Xbox One), come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito.