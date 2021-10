Back 4 Blood è un successo, alla gente mancava Left 4 Dead e si vede!

E chi l’avrebbe mai detto? Back 4 Blood è davvero stato un grande successo a livello di vendite su Steam. L’erede di Left 4 Dead, sviluppato dallo stesso team di sviluppo responsabile del franchise Valve (interrotto, come da tradizione, al secondo capitolo) si è rivelato essere una grandissima hit, come testimoniano le classifiche Steam. E non è casualità.

Andiamo con ordine: Back 4 Blood ha debuttato ufficialmente il 12 ottobre 2021, ma il titolo era già disponibile per tutti coloro che hanno acquistato la versione Deluxe il 7 ottobre 2021, quindi circa cinque giorni prima. Il gioco di Turtle Rock Studios ha conquistato per due settimane la prima posizione dei giochi più venduti: sia quella di lancio della versione in Accesso Anticipato, sia quella della release per tutti, ovvero quella della Standard Edition.

Si tratta dunque di un grande successo per Back 4 Blood. Turtle Rock Studios può essere decisamente soddisfatto a livello di vendite. Soprattutto dando uno sguardo ai giochi che è riuscito a staccare: New World, il nuovo MMO di Amazon ad esempio si è classificato in seconda posizione, mentre Football Manager 2022 (nuova release del famoso manageriale calcistico) in terza posizione. Anche Inscryption, nuovo fenomeno della scena indipendente. C’è anche da sottolineare che ovviamente sono state settimane abbastanza tranquille, ma c’è da considerare un elemento molto importante per il successo.

Steam Best Sellers Last Week – GREAT for Back 4 Blood at #1, 2 weeks in a row

– Forza Horizon 5 pre-orders at #8 1. Back 4 Blood

2. New World

3. Football Manager 2022

4. Inscryption

5. Valve Index

6. The Riftbreaker

7. Sword and Fairy 7

8. Forza Horizon 5

9. New World

10. CS GO pic.twitter.com/cPqCzVPezV — Benji-Sales (@BenjiSales) October 24, 2021

Back 4 Blood è infatti un gioco molto particolare, dai requisiti tecnici decisamente abbordabile. Considerando che il gioco è in grado di girare su quasi tutti i sistemi, non è un caso che tantissimi giocatori ci siano buttati anche solo per provare il nuovo titolo. In aggiunta il genere di shooting co-op non è stato un filone molto approfondito negli anni o almeno non così tanto come Left 4 Dead, che ancora oggi è considerato uno dei giochi migliori per il genere. Ed è ancora oggi, tra l’altro, uno dei titoli più giocati di sempre, anche grazie ad una community di modder sempre più attiva.