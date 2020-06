Battlefield 6 e Bad Company Remastered: nuovi inidizi da un noto insider

Tra i grandi assenti dell’EA Play di questa notte, di sicuro possiamo metterci DICE. Sebbene Il team svedese sia apparso brevemente in un segmento della trasmissione dedicato agli studi che stanno lavorando su progetti next gen, non è arrivato alcun annuncio riguardante il rumoreggiato Battlefield 6. Ora però, secondo un noto insider, non solo EA sta programmando l’uscita del sesto capitolo dell’FPS, ma sembrano arrivare anche notizie su una presunta remastered del tanto richiesto Bad Company.

Ad uscire allo scoperto è stato Jeff Grubb, insider che ha più volte ricordato tutti gli appuntamenti comunicativi che verranno trasmessi durante l’estate. Con un nuovo post sul proprio account Twitter, Grubb ha voluto sottolineare come la saga FPS di Electronic Arts tornerà sulle console di prossima generazione con un Battlefield 6 dalle ambientazioni decisamente più moderne, e che una remastered di Battlefield Bad Company sembra essere stata scartata da EA durante lo sviluppo.

Battlefield VI is modern.

UFC is coming.

EA is making a golf games of its own again.

Battlefield Bad Company remaster that I teased years ago got canned. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) June 18, 2020

Il tweet di Grubb cita anche il ritorno di EA Sports con un titolo sul golf, e il già annunciato quarto capitolo della serie sportiva UFC. Non vengono rivelati altri dettagli per il momento, ma stando a quanto riportato dall’insider, dopo la cancellazione della rimasterizzazione di Bad Company sembra che sulle console next gen arriverà solo il sesto capitolo di Battlefield, che per il momento non è ancora stato annunciato in via ufficiale.

Ovviamente dal momento in cui EA non ha fatto menzione di questi nuovi progetti, navighiamo in zona speculativa. Non ci resta che attender i prossimo appuntamenti comunicativi targati Electronic Arts per conoscere meglio il futuro della serie di Battlefield. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Jeff Grubb su Battlefield 6? Sperate che la remastered di Bad Company possa comunque essere annunciata a sorpresa?