Bayonetta 3 è finalmente tornato, ecco il nuovo godurioso trailer

Finalmente abbiamo la conferma che il prossimo anno potremo giocare il prossimo capitolo di una delle serie più amate di Platinum Games. Bayonetta 3 è tornato e sembra essere più in forma che mai. La strega di Umbra si è rifatta di nuovo il look per noi e sembra non voler lasciare al caso nulla. In un lunghissimo trailer gameplay che potete vedere anche all’interno della notizia, si può ammirare come la scala dei combattimenti sia letteralmente su una nuova scala. Di conseguenza sembra essere un capitolo con tantissime aggiunte e soprattutto un titolo che ha preso tanto dagli ultimi lavori di Platinum Games. Anzi, proprio all’interno del trailer possiamo vedere una piccola citazione.

Il cane infatti che si vede in un frame con cappello da poliziotto è preso proprio dal titolo per Switch di Platinum. Detto questo, possiamo invece ammirare la nostra strega destreggiarsi tra mostri, palazzi che esplodono e devastazione totale. L’unica pecca che forse si può trovare nel trailer è forse il livello tecnico del titolo che sembra abbastanza sottotono. Ma ovviamente dobbiamo comunque fare i conti con l’hardware di riferimento. D’altronde è chiaro che se si vuole aumentare la scala dei combattimenti anche in verticale bisogna purtroppo togliere qualcosa.

Nintendo Switch d’altronde lo abbiamo già visto, non è la console dei miracoli e di conseguenza non possiamo aspettarci che proprio Platinum ne faccia. Anche se ricordiamo Astral Chain come un titolo davvero pregevole dal punto di vista tecnico e che faceva davvero aprire gli occhi per come potesse essere cosi bello da vedere e mantenere anche un frame rate stabilissimo.

Per Bayonetta 3 c’è ancora da aspettare e ovviamente come accade in questi casi magari le prossime volte lo vedremo completamente diverso e anche cambiato dal punto di vista tecnico. Detto questo, godetevi il godurioso trailer e diteci la vostra!