Beyond Good and Evil 2: ecco il gameplay e i nuovi artwork della live pre E3 2019

Beyond Good and Evil 2 è stato nuovamente mostrato da Ubisoft in un una lunga diretta: le novità presentate dalla società francese.

Beyond Good and Evil 2 non sarà presente all’E3 2019, come già sappiamo, ma fortunatamente il team di sviluppo ha deciso di non lasciarci a bocca asciutta questo giugno. Poco fa è andata in onda una live durante la quale gli sviluppatori hanno presentato le ultime novità sul gioco. Vediamo insieme cosa è stato mostrato su Beyond Good and Evil 2.

Per iniziare, sono stati mostrati molti artwork del gioco, dedicati principalmente a Corporazione Chimera, ovvero quella organizzazione che i cloni del Sistema 3. Tutti i personaggi che vedremo nelle colonie e nelle gigalopoli sono infatti cloni. In particolar modo, abbiamo potuto vedere le scimmie ibride create per lavorare nelle miniere.

Inoltre, abbiamo potuto vedere le lande di Naraka e i suoi incredibili crateri creati dai meteoriti. Sappiamo che l’esplorazione del Sistema 3 e dei pianieti che lo compongono sarà libera: ora, è stato detto che le scoperte che faremo nella nostra partita saranno condivisibili con gli altri utenti online. Prima di poterlo fare, però, dovremo diventare dei veri Pirati Interstellari, incontrando Primera, una IA antica che è in possesso della verità sul Sistema.

Inoltre, è stato mostrato un po’ di gameplay che potete trovare al minuto 35 del video che vi abbiamo riportato qui sopra. Per ora non sappiamo ancora quando sarà disponibile il gioco: gli iscritti al programma Space Monkey, però, saranno i primi a poter provare il gioco, secondo quanto dichiarato durante la live. Probabilmente, ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di poter avere il videogame completo tra le mani.

Diteci, cosa ne pensate di queste novità? Credete che Ubisoft stia lavorando nella giusta direzione? Oppure pensate che Beyond Good and Evil 2 sarebbe dovuto essere un gioco diverso?