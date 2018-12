Beyond Good and Evil 2 richiederà una connessione a internet costante, ma sarà possibile giocare da soli

Ubisoft ha annunciato che Beyond Good and Evil 2 richiederà una connessione a internet costante per poter essere giocato. Al tempo stesso, però, saranno presenti sia una modalità co-op che una per giocatore singolo: in pratica, è possibile vivere l’opera come un classico single-player.

Ubisoft, tramite il sito ufficiale, ha dichiarato: “Beyond Good and Evil 2 è un gioco multiplayer online fondato su una grande esperienza co-op e senza soluzioni di continuità. Per questo, il titolo sarà giocabile solo con una connessione internet per poter vivere il mondo di gioco senza interruzioni, ricevere update costantemente e giocare con gli amici (il che è certamente la migliore soluzione quando interpreti un Pirata Spaziale!). La scelta di giocare in co-op, in ogni caso, rimane in mano tua: quindi il single player è una possibilità.”

Ubisoft ha pianificato il rilascio di una beta alla fine del 2019: l’attesa dei giocatori sarà lunga, non si potrà metterci le mani sopra ancora per un po’. Sappiamo che i fan potranno combattere fianco a fianco in un nuovo sistema solare, esplorando pianeti e definendo il proprio destino. Diteci, quanto attendete Beyond Good and Evil 2?