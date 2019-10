BlizzCon 2019: ecco tutte le date e gli orari

Svelate le date e gli orari della BlizzCon 2019, la serie di eventi e conferenze californiane potranno essere seguite anche comodamente in streaming

Anche quest’anno siamo in pieno periodo BlizzCon 2019, la fiera targata Blizzard che si prefigge il compito di raggruppare su più giorni e in una location unica tutti i titoli e i fan dell’azienda californiana. La fiera si terrà come l’anno scorso al Convention Center di Anaheim in California e durerà dal 31 ottobre fino al 3 novembre.

La cerimonia di apertura della BlizzCon 2019 è in programma per venerdì 1 novembre alle 20:00, orario italiano. L’evento di presentazione sarà visibile in diretta streaming sul sito BlizzCon.com e sull’app iOS e Android BlizzCon Mobile.

Gli eventi in programma che prenderanno vita nella BlizzCon 2019 saranno i seguenti (orari italiani):

Festività anticipate: Giovedì 31 ottobre dalle 18:00 alle 02:00 del 1 novembre

Night at the Faire: Venerdì 1 ottobre dalle 01:00 alle 05:00 (Solo per i possessori del Benefit Dinner Pass e Portal Pass)

Cena di beneficenza BlizzCon: Venerdì 1 novembre dalle 04:00 alle 08:00

Mentre per quanto riguarda l’evento principale sarà suddiviso su due date:

Venerdì 1 novembre dalle 18:30 a sabato 2 novembre alle 07:00

Sabato 2 novembre dalle 18:30 a domenica 3 novembre alle 07:00

Se non potete essere presenti fisicamente in California per prendere parte alla BlizzCon 2019 sarà disponibile un Biglietto Virtuale, che permetterà di ottenere diversi bonus quali: una collezione di oggetti digitali commemorativi, due giorni di canali All-Access e contenuti aggiuntivi direttamente dai palchi che vi porteranno ancora più all’interno dei giochi che amate. Il Biglietto Virtuale si può acquistare dal negozio di Battle.Net al costo di 39,99€. Cosa vi aspettate dalla BlizzCon 2019? Diteci la vostra.