Borderlands 3 sarà molto più grande del secondo capitolo

Recentemente, ai microfoni di GamingBolt, Anthony Nicholson, senior producer di Borderlands 3, ha toccato anche questo argomento.

Borderlands 3 è un gioco sul quale tutti noi abbiamo grandi speranze e, per quanto riguarda la quantità di contenuti che offrirà ai giocatori al momento del lancio, sembra essere all’altezza delle aspettative.

Gearbox Software ha parlato più volte di come per la campagna principale, ci vogliano circa 30/35 ore per completarla, quindi è chiaro che ci saranno molti contenuti succosi. Recentemente, ai microfoni di GamingBolt, Anthony Nicholson, senior producer del gioco, ha toccato anche questo argomento, dicendo che il gioco avrà “un sacco di contenuti interessanti“, e che sarà “molto più grande di Borderlands 2″ .

“Borderlands 3 sarà molto più grande di Borderlands 2“, ha detto il senior producer Anthony Nicholson nel corso di un’intervista. “Ci saranno vari tipi di missioni secondarie e ovviamente quelle principali. Dopodiché saranno presenti altre cose, come tutte le diverse sfide incluse nel gioco, ad esempio la comparsa di rarità, le cacce ai nemici, le sfide di gruppo. Ci saranno così tante cose da fare che è difficile elencare tutto. E stiamo parlando solo delle missioni, dopodiché ci saranno la fase esplorativa, le boss run e altre cose del genere“.

Abbiamo già avuto svariati assaggi sul gioco: più armi, più funzioni co-op, più sistemi e più pianeti, sono già stati anticipati e visti in anteprima durante questi mesi di attesa. È ovvio che anche in termini di contenuti giocabili, il gioco diventerà sempre più grande e migliore.

Non resta molto tempo prima di scoprirlo. Ricordiamo infatti che Borderlands 3 uscirà il 13 settembre per PS4, Xbox One e PC.