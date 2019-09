Borderlands 3 Recensione

Borderlands 3 è finalmente disponibile: vediamo insieme cosa ne pensiamo all'interno della nostra recensione della versione Xbox One X.

Era dal 2012 che 2K e Gearbox non pubblicavano un capitolo di Borderlands, la famosa serie di shooter-looter che, in qualche modo, ha dato il via a un filone di produzioni quali Destiny, The Division e Anthem. Borderlands, però, ha dalla sua uno stile unico, dato principalmente dal look cartoonesco e da un humor veramente fuori dalle righe.

Questo terzo capitolo recupera tutte queste peculiarità e prova al contempo ad aggiornarsi: in primis grazie a un gameplay più strutturato e poi mediante una componente narrativa sempre folle ma tendenzialmente più epica. Negli ultimi giorni ho trascorso quasi 20 ore in compagnia di Borderlands 3 e questo vuol dire principalmente due cose: ho terminato la storia principale e sono molto vicino al livello massimo (50, ndr). In quest’articolo insomma non troverete un voto, ma una valutazione parziale che verrà aggiornata quanto prima – entro questa settimana, promesso -, mancano all’appello la prova dell’Endgame e qualche altra ora in cooperativa, utile a valutare la tenuta dell’eco-sistema di missioni e attività sulla lunga durata, aspetto fondamentale per un titolo come Borderlands 3. Al netto di queste mancanze temporanee, però, una prima carrellata di opinioni potrà sicuramente esservi utile per capire in che direzione viaggia il titolo.

Nuovi Cacciatori, stesse abitudini

Colonna portante dell’esperienza Borderlands è indubbiamente lo shooting e di conseguenza il gameplay. Cambiano i volti, ma le dinamiche basilari invece no: abbiamo quattro tipologie di personaggi, ognuno delle quali vi permetterà di interpretare il gioco in modo diverso. Amara, Zane, Moze e FL4K, quattro nomi per quattro identità diverse, che come anticipato si rispecchiano in abilità speciali e skill passive. Amara per esempio è la Sirena di turno, capace di evocare potenti attacchi elementali, perfetta insomma per offensive da media-lunga distanza; Zane si avvale invece di grandi capacità nell’uso di armi da fuoco mentre Moze preferisce utilizzare il suo Mech quando la situazione diventa complicata. Infine FL4K, domatore di razza accompagnato sempre da un animale da compagnia, il cui ruolo è quello di riversare sul campo di battaglia skill principalmente votate al supporto.

Come sempre, il feeling nelle fasi di sparatorie è incredibile e il lavoro di Gearbox è sempre di alto livello in questo senso, in più quest’anno è presente un sistema di “Action Skill” che rende crescita e costruzione del personaggio più profonda e se vogliamo complicata. Provando a semplificare, ognuno dei quattro protagonisti potrà equipaggiare una serie di abilità secondarie, che a loro volta saranno potenziabili salendo di livello e investendo punti abilità. Questo vuol dire che si potrà differenziare molto l’approccio agli scontri, costruendo build di squadra varie e adatte a ogni evenienza, soprattutto nelle fasi di Endgame. Ovviamente, per arrivare a sfruttare pienamente il sistema occorre arrivare al livello massimo, in modo tale da avere tutto sbloccato e quindi personalizzabile.

Personalmente sto apprezzando molto tutta questa possibilità di lavorare sull’efficacia del personaggio, in particolare quando entro a far parte di partite di gruppo. Investire magari anche un’ora abbondante nello studio e creazione della build migliore da integrare nel team è divertente tanto quanto affrontare poi la missione specifica. Il cuore del gioco rimane sempre la frenesia degli scontri, ma poter andare “oltre” mi ha divertito molto, questo perché ho sempre apprezzato gli approcci da “light RPG” – ovvero elementi tipici dei giochi di ruolo implementati in modo non troppo invadente.

Chi ha giocato la serie Borderlands ha sicuramente ottimi ricordi quando si parla di design di armi semplicemente folli. Ebbene, il terzo capitolo non fa eccezione e al contrario rincara la dose, ampliando il catalogo di bocche da fuoco schizofreniche e aggiungendo qualche chicca in più. Alcune armi infatti hanno modalità da fuoco doppie, le quali possono o cambiare di poco le carte in tavola (colpo singolo/automatico) oppure stravolgere tutto, passando per esempio da una pistola a un lanciagranate o altre pazzie simili. Anche in questo mi considero soddisfatto, in quanto la formula aggiunge opzioni in più e quando le possibilità aumentano è sempre un aspetto positivo, soprattutto quando è ben integrato al resto del gameplay. Non dimentico le armi uniche dei boss, alcune delle quali veramente ben caratterizzate – non solo dal punto di vista estetico, ma anche dall’utilità intrinseca.

A Spasso nell’Universo

Quando annunciarono la possibilità di esplorare altri Pianeti all’infuori di Pandora rimasi entusiasta, il design del pianeta simbolo del brand infatti aveva una grande personalità, che iniziava però a risultare un po’ un ostacolo per le ambizioni della serie. Con Borderlands 3 Gearbox allora decide di mettere a disposizione la Sanctuary, nave spaziale intergalattica che rappresenta il mezzo principale per muoversi da un “mondo” all’altro. L’esplorazione diventa quindi fondamentale e se il gusto estetico del team di sviluppo è sempre di grande livello, discorso diverso si può fare per la qualità e la varietà del mondo aperto. Grande premessa: ho giocato a Borderlands 3 sia in singolo che in cooperativa e capirete bene che sparare e raccogliere bottino in solitaria è piacevole ma non entusiasmante, motivo per il quale ho ricorso quanto prima a sessioni in compagnia. Questo però non deve portare a una disparità di giudizio, ovvero: il gioco e la qualità dello stesso è da valutare in modo equo sia per lupi solitari, sia per gli amanti del gioco di squadra. Tradotto? Borderlands 3 nelle fasi esplorative mi ha annoiato un po’ – prendi la quest, vai da una parte, uccidi, prendi un’altra quest ecc- l’unica differenza è che in giocatore singolo questa ripetitività è emersa dopo 3/4 ore, mentre in coop a fine giornata. Poco cambia però, in quanto la struttura dell’open world per quanto mi riguarda è un po’ deficitaria, al netto di qualche side quest però veramente entusiasmante e dinamica.

Discorso diverso invece per la storia principale, che vede protagonisti i temibili Gemelli Calypso, colonne portanti di un’avventura sempre all’insegna dello humor ma questa volta dai toni più epici. Attenzione, la “forza” narrativa di questa nuovo coppia di villain non raggiunge praticamente mai il glorioso Jack il Bello, ma è comunque funzionale a un racconto a tratti travolgente, complice il cambiare ambiente e quindi rinfrescare la formula a intervalli regolari dopo qualche ora di gioco. Ho terminato la campagna e sto per affrontare l’Endgame e devo dire che, bilanciando in modo accurato quest principali e secondarie, il flusso degli eventi scorre bene senza mai diventare pesante, complici anche delle piacevoli soste sulla Sanctuary, perfette per cambiare costume al personaggio, rivedere l’equipaggiamento oppure semplicemente chiacchierare con i vari NPC in modo tutt’altro che impegnato. I passi in avanti di Borderlands 3, ad oggi, ritengo siano principalmente nella campagna principale e nel sistema di crescita e personalizzazione dei Cacciatori.

Chiudo questo verdetto preliminare con una nota sul comparto grafico: sto giocando la versione Xbox One X – la migliore fra quelle console – utilizzando sempre la modalità “prestazioni”, ovvero quella che rinuncia alla risoluzione in favore di un frame rate che dovrebbe essere stabile sui 60fps. Uso il condizionale perché, di fatto, Borderlands 3 soffre spesso di cali di frame per secondo, ovviamente nelle situazioni concitate oppure quando si utilizzano i veicoli. Non ho certezze sul fatto che questi problemi verranno risolti da eventuali patch, ma è indubbio che la versione PC sia quella migliore tecnicamente parlando – i colleghi della parte hardware produrranno contenuti dedicati. La qualità delle texture invece è buona e godibile e non mette mai nelle condizioni di storcere il naso. Vedremo se nelle prossime settimane ci saranno miglioramenti oppure no.

Per quanto riguarda la recensione in corso di Borderlands 3 è tutto; come dicevo in apertura, si tratta di un parere preliminare che verrà aggiornato presto con il voto definitivo. Nonostante sia incompleto, però, penso sia utile a farsi un’idea di quello che il gioco ha da offrire, permettendovi quindi di capire a grandi linee se potrebbe fare per voi oppure no. Ancora una decina di ore di gioco e sarò pronto al verdetto definitivo: nel frattempo, se anche voi ci state giocando, utilizzate lo spazio nei commenti per condividere le vostre opinioni al riguardo.