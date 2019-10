Borderlands 3, svelate le vendite in digitale a settembre

Sono state svelate da parte della compagnia di analisi SuperData, le copie digitali vendute di Borderlands 3. Ecco i sorprendenti risultati.

Borderlands 3 si attesta essere un grande successo e conferma ciò, con la rivelazione da parte della compagnia di analisi SuperData delle copie vendute sul mercato digitale a settembre, relativamente ai download da PlayStation Store, Xbox Store e Epic Games Store.

In totale Borderlands 3 è stato scaricato da 3,3 milioni di persone. La versione più scaricata sembrerebbe essere proprio la Digital Deluxe Edition venduta a 69 dollari negli Stati Uniti. Il grande successo ottenuto dall’uscita di Borderlands 3 è oramai indiscutibile, contando anche le vendite del mercato retail Borderlands 3 dovrebbe aver superato quota sei milioni di copie totali nel primo mese di uscita.

Il Senior Producer di Gearbox ha voluto rilasciare un particolare ringraziamento ad Epic Games Store, grazie al quale è stato possibile raggiungere nuovi consumatori: “C’era grande interesse verso il gioco da parte dei fan, ma grazie ad un partner come Epic Games siamo riusciti a raggiungere un numero di utenti decisamente maggiore. Direi quindi che il successo del gioco è il risultato di una combinazione di tutta una serie di fattori.”

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine, potete leggere la recensione completa di Borderlands 3 del nostro Yuri Polverino il quale afferma con assoluta certezza che “è sicuramente un prodotto con una solidità evidente. Il gameplay, il look e la narrativa tipica del brand contribuiscono a creare un capitolo un po’ conservativo ma comunque di grande impatto. I contenuti, vari e ricchi, sapranno intrattenere per moltissime ore gli appassionati del genere e in particolare del gioco. Gearbox poteva forse lavorare meglio sulla qualità dell’esplorazione e pensare a qualcosa di veramente forte per quanto concerne l’endgame. Nel complesso, però, il gioco è assolutamente promosso“.

Cosa ne pensate del gioco di Gearbox? Vi sta divertendo, oppure non ha rispettato le aspettative?