Bravely Default 2, i commenti di producer e compositore

Durante i The Game Awards 2019 sono state veramente molte le sorprese e, tra una premiazione e l’altra, abbiamo potuto fare la conoscenza con titoli potenzialmente straordinari come, ad esempio, Hellblade 2 o No More Heroes 3. Tra questo elenco è però impossibile non includere anche Bravely Default 2.

Il titolo di Square Enix e Silicon Studios promette infatti di far letteralmente faville su Nintendo Switch e proprio sull’annuncio dell’opera si sono recentemente espressi il producer e il compositore.

Il producer Tomoya Asano ha infatti scritto su Twitter: “Finalmente siamo in grado di annunciare Bravely Default 2. Mi scuso con tutti coloro che hanno dovuto attendere così a lungo per tutto ciò e voglio anche ringraziarvi per la devozione dimostrata. Avete accolto così bene il titolo che tutto il team è, se possibile, ancora più motivato di prima nella sua lavorazione.”

Il compositore Revo ha invece dichiarato, condividendo il grande entusiasmo di Asano: “A tutti i fan, sono tornato! Sono veramente felice di poter collaborare nuovamente in questa serie. La grafica ha mantenuto lo stile di sempre ma all’ennesima potenza e, per quanto riguarda la musica, cercherò di rendere onore alle atmosfere del titolo nel migliore dei modi. Nel trailer avete sentito musica d’orchestra, ma in Bravely Default 2 saranno presenti tutta una serie di tracce che spazieranno in vari generi, restituendo un suono nostalgico ma al contempo anche decisamente innovativo. Posso solo dire di non vedere l’ora di vedervi giocare al titolo!”

Che ne pensate di questa notizia e di quanto dichiarato da producer e compositore dell’opera, avete già inserito Bravely Default 2 nella vostra personale wishlist? Fateci sapere le vostre impressioni sul titolo direttamente nei commenti qui sotto!