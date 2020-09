Call of Duty Cold War, ecco il trailer della modalità Zombie

Finalmente dopo tempo, Activision è riuscita a calare il sipario anche dietro la modalità Zombie di Call of Duty Cold War. Dopo settimane di attesa fatte di Easter Eggs e mini trailer rilasciati qui e là sui vari social network, poco fa siamo riusciti a dare uno sguardo a quella che sembra essere una nuova avventura e l’inserimento anche di tante novità all’interno di una delle modalità da sempre più apprezzate all’interno del franchise di Black Ops.

Vi ricordiamo infatti che non solo la modalità è una delle perle di tutto il franchise ma in questo capitolo sembra aver preso una strada ancora più cupa rispetto al passato. All’interno del trailer è possibile infatti notare dei nuovi personaggi e un setting totalmente nuovo, molto più vicino a quello che giocheremo durante la campagna in singolo. Inoltre all’interno del video è possibile notare anche tanti ritorni, come la cassa delle armi random e il puck a punch. La modalità Zombies sembra essere sempre un punto di riferimento per la serie di Black Ops e ancora una volta tutto viene riconfermato. Le mappe inoltre sembrano essere anche leggermente più “aperte”.

Sembra che anche la struttura sarà completamente nuova, ma presto sicuramente sapremo maggiori informazioni. Inoltre in Call of Duty Cold War potremmo rivivere uno dei momenti storici più adrenalinici di sempre, grazie anche alla comparsa di alcune figure importantissime del panorama politico mondiale. Senza rubarvi altro tempo noi vi invitiamo a guardare il trailer presente all’interno dell’articolo e soprattutto a farci sapere cosa ne pensate di questo nuovo capitolo della serie di Call of Duty.

Noi non vediamo l’ora di capire se il lavoro svolto da Raven Software possa essere un altro centro dopo il capitolo Modern Warfare. Commentate qui sotto, facendoci sapere se prenderete il titolo per current o next-gen!