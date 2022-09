Nel corso delle ultime ore, Phil Spencer ha rilanciato nuove dichiarazioni in merito all’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Nel post, pubblicato sul blog della casa di Redmond, Spencer ha dichiarato che Xbox Game Pass (e ovviamente la sua controparte, ovvero PC Game Pass) riceverà i giochi dei franchise di Overwatch, Diablo e Call of Duty.

Il post sul blog ha un obiettivo differente, ovvero quello di illustrare al meglio i passi che seguiranno l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Mettendo da parte Call of Duty, Diablo e altri franchise del publisher e sviluppatore, infatti, per Spencer l’obiettivo è uno solo: portare il gioco ovunque, per tutti. Si tratta di una chiara risposta nei confronti delle autorità che pensano di trovarsi di fronte a un caso di monopolio e che potrebbero dunque fermare l’acquisizione, come già accaduto in passato tra NVIDIA e ARM.

Nel post, visibile a questo indirizzo, Spencer sottolinea in maniera decisamente chiara le sue intenzioni. L’Head of Microsoft Gaming parla di cloud e di servizi in abbonamento, in grado di poter abbattere le varie barriere d’accesso ai software. Non essendo più “blindati” a una semplice macchina, i giocatori possono usufruire di tutti i loro titoli preferiti semplicemente pagando un abbonamento. Spencer sottolinea poi, ancora una volta, come non ci sia nessuna intenzione di rendere esclusivi i franchise come Call of Duty appunto e renderli disponibili anche su PlayStation fin dal giorno del lancio. A supportare questo modello di business l’esempio di Minecraft, che dal 2014 è nelle mani di Xbox Game Studios, ma che continua a essere disponibile su tutte le console e tutti i PC.

