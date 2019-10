Call of Duty Mobile: ecco come giocarlo su PC con mouse e tastiera

Call of Duty Mobile può essere giocato anche su PC con mouse e tastiera: ecco tutti i dettagli su come fare a eseguire il gioco su computer.

Pochi giorni fa è stato finalmente rilasciato Call of Duty Mobile, nuovo capitolo della serie di Activision dedicato agli smartphone. Per quanto simile ad altri capitoli (sono infatti presenti mappe, armi e personaggi già noti ai fan della serie), il feeling di gioco è ovviamente molto diverso, visto che si perde accesso ai controlli tramite gamepad o mouse/tastiera in favore di un sistema completamente touch.

Per quanto sia disponibile in Accesso Anticipato da soli pochi giorni, gli utenti hanno già escogitato un modo per giocarlo tramite PC, così da riottenere la comodità dell’accoppiata mouse/tastiera. Call of Duty Mobile, però, in seguito a un recente aggiornamento non supporta i controller.

Per poter giocare Call of Duty Mobile su PC è necessario utilizzare il software Game Loop: una volta eseguito il download e avviato il programma, dovete entrare nella sezione “Game center” e trovare il gioco di Activision (molto probabilmente sarà in prima posizione, essendo di tendenza). Una volta trovato, potrete istallarlo sul vostro PC. Dovete inoltre accedere con il vostro account Facebook associato all’account mobile, nel caso nel quale abbiate già iniziato a giocare su smartphone, così da poter sincronizzare i progressi.

Ovviamente ci sono molteplici programmi che permettono di giocare titoli mobile su PC, ma Game Loop sembra il più semplice ed efficacie: inoltre, è importante notare che l’utilizzo di questo software non sembra andare in contrasto con i Termini di utilizzo di Activision. Diteci, vi interessa Call of Duty Mobile?