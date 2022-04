Dopo il reveal formale da parte di Infinity Ward, il vero e proprio debutto del gameplay o del primo trailer di Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe essere più vicino che mai. A svelarlo ci ha pensato RalphsValve, utente Twitter da sempre molto vicino al mondo del gioco di casa Activision e che già in passato ha anticipato alcuni annunci ufficiali.

Ralph ha pubblicato su Twitter una sorta di countdown “home made”, con un riferimento non troppo nascosto a Call of Duty Modern Warfare 2. Il countdown, che è partito idealmente nella giornata di oggi 10 aprile, si concluderà tra una ventina di giorni, ovvero il 30 aprile 2022. Il conto alla rovescia è stato inserito in un post, che ribadisce la data conclusiva. Sui contenuti, però, Ralph non si sbilancia, come ha dimostrato un successivo tweet in risposta al conto alla rovescia.

“Lasciatemi solo chiarire una cosa: il reveal del gioco è ancora previsto per maggio”, si legge infatti nel secondo tweet lanciato come risposta al conto alla rovescia. Questo può significare solamente due cose: il 30 aprile 2022 potrebbe essere mostrato solamente un breve teaser trailer, senza entrare nei dettagli della storia o del gameplay vero e proprio oppure un semplice annuncio vero e proprio, con tanto di data di uscita, cover art e piattaforme di destinazione.

Al di là di ciò che verrà mostrato, sicuramente questa data sarà molto importante per i fan di Call of Duty, come saranno importanti i prossimi mesi, dove il publisher potrebbe svelare una nuova serie di remaster dei vecchi giochi della serie. Come di consueto, però, vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze e attendere appunto eventuali annunci ufficiali in merito da parte di Infinity Ward e Activision. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.