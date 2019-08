Call of Duty Modern Warfare includerà il cross-save?

La domanda che si pongono i giocatori su Call of Duty Modern Warfare è se quest'ultimo, avrà il supporto per il cross-save. Vediamolo insieme.

Abbiamo già discusso di come il nuovo Call of Duty Modern Warfare includa tra tutte le sue funzioni, quella del cross-play. Da un evento che si è tenuto giorni fa infatti, Infinity Ward ha spiegato nel dettaglio come funzionerà il cross-play. Il gioco, a quanto detto dal team di sviluppo, deciderà le lobby in base al metodo di input utilizzato e non alla piattaforma.

In poche parole, i giocatori che si divertono con un controller su PC saranno abbinati con gli stessi giocatori che usufruiranno del gioco con il controller su console. Questo significa anche, che coloro che preferiscono usare il mouse e tastiera su console, saranno abbinati con i giocatori PC. Da quel giorno, una domanda tra i giocatori si fa sempre più insistente: “ma essendoci il cross-play nel titolo, vi sarà la presenza anche del cross-save?“.

Ricordiamo che il cross-save è semplicemente la capacità che consente di trasferire i progressi da un sistema all’altro legandoli all’account del singolo utente anziché alla piattaforma. Quindi un utente che gioca solitamente su Play Station 4, potrebbe collegare il suo account su PC e ritrovare tutto come aveva lasciato: personaggio, dotazione, modifiche, ecc…

Sulla questione, è stato interrogato Joe Cecot, il multiplayer co-design director di Call of Duty Modern Warfare, il quale non ha fornito una risposta certa, liquidando la domanda con un “il team di sviluppo sta ancora valutando la cosa. Avrete maggiori informazioni più avanti!“.

Dalla risposta, non è da escludere che tale funzione non sarà presente al lancio ma verrà magari supportata in un secondo momento.

L’unica cosa che possiamo fare al momento, è aspettare dei chiarimenti ufficiali a riguardo. In ogni caso, vi ricordiamo che l’uscita di Call of Duty Modern Warfare è fissata per il 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.