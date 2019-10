Call of Duty Modern Warfare: data e orario di uscita italiani svelati

Call of Duty Modern Warfare sarà presto disponibile e, ora, Activision Infinity Ward hanno svelato l'orario esatto di sblocco italiano.

A partire dal 25 ottobre 2019 potremo finalmente mettere le mani su Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della serie di sparatutto di Activision, sviluppato da Infinity Ward. Questo soft reboot è estremamente atteso, sopratutto dopo la fase di beta che ha convinto moltissimi giocatori, con grande gioia del produttore. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC in tale data, ma precisamente a che orario saranno aperti i server e sarà sbloccato il gioco?

Activision e Infinity Ward hanno ora rilasciato un’infografica completa degli orari di sblocco in tutto il mondo di Call of Duty Moder Warfare in versione PC. Come potete vedere qui sotto, l’orario di Berlino (il quale condivide il fuso con Roma) è le 03.00 del mattino. Per quanto riguarda la versione PlayStation 4 e Xbox One del gioco, il publisher afferma che si deve “consultare la dashboard della console“.

Un report di Charlie Intel, però, ci informa del fato che l’orario di sblocco per PS4 e Xbox One dovrebbe essere durante la mezzanotte, ora locale. Solo il Nord America riceverà l’accesso a diversi orari, precisamente a partire dal 24 ottobre nei seguenti momenti (18.00 PT, 20.00 CT, 21.00 ET).

Se avete quindi acquistato la versione digitale, potrete iniziare il download già nella notte del 25, così da averlo pronto a partire dalla mattina successiva. Call of Duty Modern Warfare, inoltre, richiede parecchio spazio libero, anche se il numero totale indicato da Activision comprende in anticipo che verrà occupato da futuri aggiornamenti gratuiti. Diteci, cosa ne pensate di Call of Duty Modern Warfare? Vi ricordiamo inoltre che potete giocare anche a Call of Duty Mobile, del quale trovate la nostra recensione a questo indirizzo.