Call of Duty Modern Warfare: svelata la modalità Gunfight, ecco i dettagli

Call of Duty Modern Warfare a svelato la modalità Gunfight, il PvP 2v2 ideato da Infinity Ward. Ecco tutti i dettagli sul suo funzionamento.

Call of Duty Modern Warfare è un esplicito tentativo da parte di Infinity Ward di tornare ai fasti della serie, riproponendone il DNA storico. Questo ennesimo “Modern Warfare”, infatti, viene definito un soft reboot, ovvero un’opera che non vuole abbandonare quanto fatto in precedenza ma più che altro tentare di costuirvici sopra un nuovo futuro. Per arrivare a tale futuro, Infinity Ward ha varie cartucce nel proprio caricatore: una di queste è la modalità Gunfight.

Gunfight è una modalità multigiocatore PvP 2v2. Due squadre da due giocatori si affrontano all’interno di una piccolissima area. Per ora sono state annunciate tre mappe: “King” (l’interno di una fabbrica), “Pine” (una piccola zona boschiva) e “Stack” (un magazzino per container). Un round è brevissimo, soli 40 secondi, e questo, unito alle piccole dimensioni della mappa e alla poca salute dei personaggi (che ovviamente non si ricarica) fa sì che gli scontri si risolvano in pochi istanti.

Cosa succede se scade il tempo? Appare una bandiera al centro dell’area: se riesci a raggiungerla e difenderla per tre secondi, hai vinto. Un’altra caratteristica fondamentale di Gunfight è che ogni round inizia con un set di armi casuale, identico per tutti e quattro i giocatori. In un turno tutti potrebbero avere un fucile da cecchino e un fucile a pompa, quello dopo tutti potrebbero avere lanciagranate e molotov, e via dicendo.

L’abilità con le armi ottenute è fondamentale ma anche sfruttare la piccola mappa è importante. È infatti possibile arrampicarsi sugli oggetti non troppo alti (il taglio è realistico, non si faranno salti di metri e metri) e sfruttare l’ambiente a proprio vantaggio.

La modalità Gunfight, ovviamente, non è l’unica presente all’interno di Call of Duty Modern Warfare. Secondo quanto segnalato dai pro-player che stanno provando proprio in questi minuti il gioco, Infinity Ward svelerà altri dettagli il primo agosto. Diteci, cosa ne pensate di Gunfight?