Call of Duty Modern Warfare: ritorna la modalità Uccisione Confermata con la patch 1.06

Ottime notizie per i fan di Call of Duty Modern Warfare: la patch 1.06 appena rilasciato per l’opera infatti, tra le altre cose, riporta nel gioco anche la tanto apprezzata modalità Uccisione Confermata.

Purtroppo Infinity Ward non ha ancora rilasciato una patch note ufficiale ma, una volta completato il download di 8 GB, tale modalità diventerà fin da subito disponibile all’interno del titolo.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando la modalità Uccisione Confermata è un’opzione di gioco in cui per fare punti e conquistare la vittoria sarà necessario raccogliere le piastrine rilasciate dai nemici sconfitti. Una modalità decisamente apprezzata e presente sulla saga da oramai diversi capitoli.

Call of Duty Modern Warfare è un titolo decisamente notevole. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare qui, infatti: “Quest’anno CoD mantiene a tratti un’esperienza classica in modalità multigiocatore, rifinita però nei ritmi e nei movimenti, e si dota anche di alcune playlist che portano un po’ di freschezza come Scontro e Guerra Terrestre. Non tutte le mappe sono piacevoli da giocare, ma il lavoro di design svolto per evitare un’eccessiva semplificazione è da apprezzare e suggerisce un’attenzione particolare rivolta anche al gioco competitivo. A trionfare però sono soprattutto le armi, il loro ritrovato feeling più vicino al comportamento reale e l’ampia personalizzazione dei pezzi da assemblare.”

