Call of Duty Vanguard: fan insoddisfatti, beta apre a pesanti critiche

Di Call of Duty Vanguard ne abbiamo sentito parlare parecchio ancora prima che il gioco venisse annunciato in via ufficiale. Dopo la valanga di rumor sembrava ormai scontato che il nuovo capitolo principale della saga di COD sarebbe andato a proporci un ambientazione storica nella seconda guerra mondiale, e per questo, forse, l’effetto sorpresa è mancato negli appassionati; i quali ultimamente stanno già criticando aspramente il gioco dopo aver provato la beta.

Dopo la recente fase di beta, un massiccio numero di appassionati che hanno giocato alla versione test di Call of Duty Vanguard su PS4 sembrano avere espresso alcune lamentele su come si è presentato il gioco. Secondo quanto riferito dai diversi giocatori, la beta su PlayStation 4 del nuovo COD è stata afflitta da importanti problemi di prestazioni e non solo, che hanno reso la fase di test fin troppo fastidiosa e poco divertente.

Uno di questi utenti ha voluto pubblicare la propria esperienza su Reddit con un breve video registrato durante la beta di Call of Duty Vanguard. Il giocatore in questione ha mostrato come sparando con precisione una decina di colpi su un singolo bersaglio apparentemente fermo non è riuscito nemmeno a ferirlo. Dopo aver sparato, il giocatore viene colpito e ucciso da un nemico senza riuscire a comprendere come. Il tutto sembra essere stato spiegato da un altro utente, che ha sottolineato come il forte rinculo dell’arma abbia impedito al giocatore di mancare per dieci volte il suo bersaglio quasi immobile.

Un altro giocatore e streamer su Twitch ha condiviso su Twitter un video di 30 secondi che evidenzia la scarsa visibilità del gioco. Il video presenta diverse sequenze in cui si vede chiaramente il giocatore scatenare una tempesta di proiettili sui nemici senza però riuscire a colpirne nessuno, non un problema da poco.