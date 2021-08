Call of Duty Vanguard: finalmente gameplay, voliamo a Stalingrado

Nel corso dell’Opening Night Live del Gamescom 2021 è stato mostrato un lungo trailer dedicato alla campagna ufficiale di Call of Duty Vanguard, il nuovo videogioco FPS della celebre saga militaresca, stavolta ambientato nella Seconda Guerra Mondiale.

Dal trailer abbiamo potuto seguire diversi approcci di gioco, da quello più impavido a frammenti più stealth. Il gameplay visionato è stato realizzato dal punto di vista di Polina, una dei personaggi specialisti con i quali è possibile affrontare la campagna di Call of Duty Vanguard. Nel corso del trailer abbiamo osservato il giocatore infiltrarsi nel quartiere generale avversario, all’interno di un edificio, e camminare nell’accampamento personale poco prima di un’offensiva aerea nemica.

Da quel che abbiamo potuto scorgere, Call of Duty Vanguard sembra avere anche momenti platform. Nel caso specifico abbiamo visto Polina cercare di fuggire dai bombardamenti in corso saltando da un tetto all’altro, proprio durante il fuoco nemico. Quello che più ci ha sorpreso di questo nuovo capitolo della serie è l’atmosfera che sembra quasi avere un timing completamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Soprattutto se pensiamo alla frenesia e alla voglia di guerra che si aveva negli ultimi installment della serie. A Stalingrado invece si respirava un’aria completamente diversa. Con calma, senza farsi accorgere dalle guardie, bisogna farsi spazio nelle linee nemiche.

Polina diventerà una combattente. Un’infermiera che ha perso tutto e ora deve adeguarsi alla guerra totale. Se amate la saga classica del titolo sicuramente avrete un po’ di frenesia nel voler giocare questo nuovo capitolo della saga di COD. Call of Duty Vanguard uscirà il 5 novembre su PS4, PS5, PC, Xbox One e Xbox Series X e Series S. Non vediamo l’ora di poter vedere altro sul titolo e magari anche qualcosa in più su quello che potranno offrire anche gli altri specialisti con cui potremo giocare!